Sobrinho de Putin retira candidatura às eleições para a Duma

O empresário Roman Putin, sobrinho do Presidente russo, retirou a sua candidatura às eleições de 19 de setembro para a Duma (parlamento), anunciou esta terça-feira a Comissão eleitoral territorial.

Roman Putin, filho de Igor, um primo do Presidente da Rússia Vladimir Putin, tinha manifestado a intenção de se apresentar pela circunscrição n.º 214 de São Petersburgo.

O familiar do Presidente concorria às eleições de 19 de setembro como independente, apesar nos finais de 2020 ter fundado o partido Rússia contra a Corrupção.

No início de 2020 anunciou a intenção de se envolver em política e garantir a eleição como deputado para apoiar a política do Kremlin, apesar de alguns observadores terem considerado que esta decisão iria prejudicar a imagem do Presidente.

"O nosso país necessita de um líder forte, em particular quando enfrentamos uma crise global. Não existe alternativa a Vladimir Putin. Não vai ser [o líder da oposição Alexei] Navalny?", assinalou na ocasião ao diário económico Kommersant.

Antigo agente do Serviço Federal de Segurança (FSB, ex-KGB), dirigido pelo atual Presidente entre 1998 e 1999 antes de chegar ao Kremlin, também ocupou as funções de assessor do presidente de câmara da histórica cidade de Ryazan.

Após deixar o FSB, Roman dedicou-se à consultoria de governadores e de grandes grupos financeiros e industriais.

Segundo as sondagens, as intenções de voto no Rússia Unida, o partido do Kremlin, está abaixo dos 30% em todo o país e ainda é menor em Moscovo, onde Navalny conta com muitos apoios.