Já arderam mais de 60 mil hectares só na região de Santa Cruz, na Bolívia.

Perto da fronteira com o Brasil, as cidades de Roboré e San Matías são as mais afetadas pelo fogo. Já foi declarado o estado de emergência.

O incêndio começou há 10 dias e os bombeiros estão preocupados que mais áreas florestais sejam afetadas.

