Os fogos florestais que atingem a segunda maior ilha da Grécia continuam incontroláveis. Temperaturas de 30ºC e ventos fortes estão a dificultar o combate às chamas. Muitos habitantes recusaram as ordens de saída da ilha de Evia ou Eubeia.

Durante todo o dia, os bombeiros combateram as chamas na ilha, com a ajuda de centenas de voluntários. Há quase uma semana que ninguém prega olho na segunda maior ilha da Grécia. A maior parte dos habitantes recusou as ordens de evacuação as localidades que estão cercadas pelas chamas. Ficam para trás a lutar por aquilo que é seu.

Os incêndios dos últimos inflamaram os ânimos populares contra o Governo conservador de Atenas. Depois do primeiro-ministro, foi a vez do responsável pela Proteção Civil assumir culpas por eventuais falhas.

Na Macedónia do Norte e na Albânia, este é já o verão com as mais altas temperaturas das últimas décadas. As chamas – em alguns casos fogo posto – queimaram bosques de pinheiros, faias e carvalhos.

Na América do Norte, as imagens de satélite revelam a dimensão e consequência dos fogos que devastam há quatro semanas o norte da Califórnia. O fogo de Dixie é o maior de todos e permanece incontrolável. A cidade de Greenville, que tinha pouco mais de mil habitantes, desapareceu praticamente do mapa. Há três bombeiros feridos e mais de 400 casas e negócios destruídos numa extensão de 200 mil hectares.

Na América do Sul, o vento reacendeu por várias vezes os incêndios florestais no Peru. A província de Quispicanchi, em Cusco, é uma das regiões mais afetadas pelos fogos que começaram na semana passada.

Na Bolívia, as chamas ameaçam também, há vários dias, as planícies de Santa Cruz. Mais de 100 mil hectares de floresta de uma área protegida e rica em vida selvagem ficaram reduzidos a cinza.