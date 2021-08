A rede social Twitter suspendeu por uma semana a conta da congressista republicana norte-americana Marjorie Taylor Greene, após esta ter publicado uma mensagem dizendo que as vacinas "não reduzem a propagação do vírus".

A representante da Geórgia e uma das figuras mais polémicas do Congresso dos Estados Unidos (EUA), havia recorrido ao Twitter para apelar ao regulador norte-americano para a área da saúde, a Food and Drug Administration (FDA), para que não aprovasse vacinas contra a covid-19.

"A FDA não deve aprovar as vacinas [contra a] covid-19. Há muitos casos de infeção e transmissão do vírus entre as pessoas vacinadas. Essas vacinas estão a falhar e não reduzem a propagação do vírus, tal como as máscaras. As vacinas obrigatórias violam as nossas liberdades individuais", escreveu Marjorie Taylor Greene na rede social.