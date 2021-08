O primeiro-ministro, António Costa, admite que os jovens entre os 12 e os 17 anos “podem ter” vacinação completa até 19 de setembro, uma meta que permite que esta faixa etária esteja vacinada no arranque do ano letivo.

No mês passado, durante o debate do Estado da Nação, António Costa já garantia ter tudo pronto para vacinar todos os jovens antes do início das aulas. Na altura, aguardava-se a luz vede da Direção-Geral da Saúde (DGS) para vacinar quem tem entre 12 e 15 anos.

Esta terça-feira, Graça Freitas disse o que o primeiro-ministro queria ouvir. Depois de ser anunciada a recomendação universal de vacinação dos jovens com mais de 12 anos, o primeiro-ministro partilhou uma mensagem de congratulação no Twitter.

António Costa garante que as vacinas já foram compradas, que a operação logística está pronta e admite que todos os jovens entre os 12 e os 17 anos podem ter a vacinação completa até ao dia 19 de setembro, mesmo a tempo do arranque do ano letivo.