DGS rejeita pressão política para recomendar vacinação dos 12 aos 15 anos

A diretora-geral da Saúde, Graça Freitas, garantiu esta terça-feira que a decisão de vacinar todos os jovens dos 12 aos 15 anos é puramente técnica e afasta qualquer pressão política.

Contudo, nos últimos 10 dias, não faltaram pressões públicas e declarações contraditórias, que instalaram dúvidas sobre a vacinação contra a covid-19 desta faixa etária.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) recomendou a vacinação dos 12 aos 15 anos esta terça-feira, uma certeza que não tinha há 10 dias. No dia 30 de julho foi recomendada apenas a vacinação de jovens com doenças associadas, mas também dizia que, com indicação médica, qualquer adolescente podia ter acesso à vacina.

A decisão de vacinar crianças com estas idades demonstrou-se dúbia, em que a responsabilidade ora recaía nos pais ora cabia aos médicos, segundo a DGS.

Após 10 dias em que pais e escolas foram bombardeados com declarações ambíguas, opiniões contraditórias e esclarecimentos atrás de esclarecimentos, a DGS anuncia a vacinação de jovens a partir dos 12 anos.

Com a certeza de que os benefícios superam os riscos, a diversidade de opiniões, a que Graça Freitas se refere, até pode ser um bem, em si, mas neste caso, não ajudou muito.

