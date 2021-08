O secretário-geral das Nações Unidas apela aos Talibã que negoceiem um futuro mais pacífico com as autoridades Afegãs. A ofensiva talibã está cada vez mais perto da capital. Estados unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália vão enviar militares para o terreno.

António Guterres descreve a situação como descontrolada e faz um apelo a quem quer avançar para a guerra:

"Apelo aos talibã para que cessem de imediato os ataques e que negoceiem com boa-fé no interesse do Afeganistão e do seu povo".