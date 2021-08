Talibã às portas de Cabul

Começou a ofensiva talibã em Cabul, no Afeganistão. O grupo radical islâmico tem ordem para não entrar, para já, na cidade. Está às portas da capital.

A notícia está a ser avançada pela agência Reuters. Foi comunicada pelo ministro do interior do Afeganistão.

O grupo radical islâmico terá pedido às tropas adversárias que não usem a violência e a força.

O líder dos talibã, que está no Qatar em conversas com os Estados Unidos e vários países do Médio Oriente, terá ainda dito que o grupo vai deixar passar em segurança quem quiser sair de Cabul.

A NATO já disse também que o contingente norte-americano foi levado para um local secreto na capital.

Cabul é a única grande cidade ainda controlada pelo governo central. No sábado à noite, os talibãs tinham tomado Mazar-i-Sharif, a quarta maior cidade afegã e o principal centro urbano do norte do país.

Os talibãs lançaram a ofensiva em maio com o início da retirada final das tropas norte-americanas e estrangeiras, que deve estar concluída até 31 de agosto.

Hamed Sarfarazi

"Apelo aos talibã para que cessem de imediato os ataques"

O secretário-geral das Nações Unidas apela aos Talibã que negoceiem um futuro mais pacífico com as autoridades Afegãs. Estados unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália anunciaram o envio de militares para o terreno.

António Guterres descreve a situação como descontrolada e faz um apelo a quem quer avançar para a guerra:

"Apelo aos talibã para que cessem de imediato os ataques e que negoceiem com boa-fé no interesse do Afeganistão e do seu povo".

Londres, pela voz do secretário da defesa, Ben Wallace, responsabiliza Donald Trump pela situação que se vive no Afeganistão.

Os Estados Unidos, Reino Unido, Canadá e Austrália já estão a enviar militares para o terreno.

"O que vamos ver é o recrudescimento de uma guerra civil"

O comentador SIC Daniel Pinéu considera não estão cumpridos os "objetivos mínimos" da retirada de tropas do Afeganistão.

No Jornal da Meia Noite da SIC Notícias, afirma ainda que o país pode voltar a entrar numa guerra civil:

"O que vamos ver é o recrudescimento de uma guerra civil".

Daniel Pinéu diz que são "péssimas notícias" para os civis e para a comunidade internacional, apontando para uma "grande destabilização".