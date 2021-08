Afeganistão. O desespero de quem se agarra aos aviões para fugir

Milhares de afegãos invadiram o aeroporto da capital do Afeganistão, Cabul, numa tentativa de fugir do país. Pelo menos cinco pessoas morreram e imagens divulgadas nas redes sociais mostram o caos vivido no local.

Os militares norte-americanos têm ainda o controlo do aeroporto, estando desde domingo a organizar operações de retirada de diplomatas e civis. Durante esta segunda-feira, as tropas viram-se obrigadas a fazer disparos para o ar de forma a dissipar as multidões, sem sucesso.

Vídeos divulgados nas redes sociais mostram civis a escalar mangas de embarque e outros agarrados a um avião da Força Aérea norte-americana enquanto este se preparava para descolar.

TALIBÃS CONTROLAM QUASE 100% DO TERRITÓRIO

Os talibãs tomaram o controlo de Cabul no domingo, depois de terem entrado na capital sem encontrar resistência, com quase todas as províncias debaixo do seu domínio. Os talibãs controlam neste momento quase 100% do território. Há uma debandada das embaixadas ocidentais e uma corrida aos bancos.

Um porta-voz do movimento islâmico radical, que governou no Afeganistão entre 1996 e 2001, disse à televisão pública britânica BBC que os talibãs pretendem assumir o poder no Afeganistão "nos próximos dias", através de uma "transição pacífica", 20 anos após terem sido derrubados por uma coligação liderada pelos Estados Unidos, pela sua recusa em entregar o líder da Al-Qaida, Usama bin Laden, após os atentados de 11 de setembro de 2001.

1 / 10 STRINGER 2 / 10 STRINGER 3 / 10 STRINGER 4 / 10 STRINGER 5 / 10 STRINGER 6 / 10 STRINGER 7 / 10 STRINGER 8 / 10 STRINGER 9 / 10 STRINGER 10 / 10 STRINGER

Veja também: