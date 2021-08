Lufthansa evita espaço aéreo afegão. Voos estão a ser desviados

A companhia aérea Lufthansa infirmou esta segunda-feira que está a desviar voos de forma a evitar o espaço aéreo afegão, decisão que manterá até nova indicação, depois dos talibãs terem assumido o controlo do Palácio Presidencial em Cabul.

“Todas as companhias aéreas da Lufthansa Group estão impedidas de sobrevoar o Afeganistão até indicação em contrário”, informou a empresa em comunicado.

Como resultado desta decisão, a duração dos voos para a Índia e outros destinos cuja rota incluía sobrevoar o Afeganistão sofrerá alterações.

Os talibãs tomaram o controlo de Cabul no domingo, depois de terem entrado na capital sem encontrar resistência, com quase todas as províncias debaixo do seu domínio. Os talibãs controlam neste momento quase 100% do território. Há uma debandada das embaixadas ocidentais e uma corrida aos bancos.

Um porta-voz do movimento islâmico radical, que governou no Afeganistão entre 1996 e 2001, disse à televisão pública britânica BBC que os talibãs pretendem assumir o poder no Afeganistão "nos próximos dias", através de uma "transição pacífica", 20 anos após terem sido derrubados por uma coligação liderada pelos Estados Unidos, pela sua recusa em entregar o líder da Al-Qaida, Usama bin Laden, após os atentados de 11 de setembro de 2001.

Veja também: