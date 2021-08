Do caos no aeroporto à estranha calma das ruas de Cabul. O que se passa no Afeganistão?

Depois dos talibã terem tomado Cabul, milhares de pessoas tentam deixar o país para evitar a violência do grupo. O ministro da Defesa britânico diz que o Reino Unido vai retirar 4.000 pessoas do Afeganistão nos próximos dias. No entanto, a situação no aeroporto da capital afegã está a dificultar os repatriamentos.

Centenas de afegãos romperam as medidas de segurança do aeroporto e aglomeraram-se à volta dos aviões militares tentando subir a bordo do aparelho. Uma equipa da Sky News testemunhou o caos e o medo dos que tentam fugir dos talibã.

Fora do terminal, reina também o caos: milhares desceram até à estrada do aeroporto e bloquearam a circulação. O exército afegão e os talibãs disparam para o ar para tentar afastar a população. Outros combatentes do grupo radical usam violência para afastar os cidadãos e disparam sobre os que não cumprem.

Em contraste, o centro da capital afegã parece calma. Os combatentes talibã percorrem as ruas e controlam todos os bairros de Cabul. Supervisionam os habitantes enquanto a capital começa a regressar ao normal, depois de ter sido tomada pelo grupo radical.

