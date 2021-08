Último balanço do sismo no Haiti aponta para mais de 1.400 mortos e 30.000 desalojados

O último balanço do sismo no Haiti dá conta de mais de 1.400 mortos e 30.000 desalojados.

Entre os escombros, provocados pelo sismo, o número de mortos continua a aumentar. O último balanço contabiliza 1.419 vitimas mortais e milhares de feridos. Os hospitais esgotaram a capacidade e não têm mãos a medir. Os haitianos que perderam as casas, procuram agora formas de construirem novos abrigos.

Nos acampamentos improvisados, faltam tendas para abrigar centenas de pessoas que ficaram sem teto, nos últimos dias, e a aproximação da tempestade tropical Grace, com chuvas torrenciais, está também a preocupar a Proteção Civil, apesar de crer que será passageira e sem mais danos para a população.

O terramoto, de magnitude 7.2, ocorreu numa altura em que o país enfrentava uma pandemia, níveis de violência criminosa crescente e uma incerteza política na sequência do assassinato do Presidente, no mês passado.

