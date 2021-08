Incêndio destruiu milhares de palmeiras no maior oásis de Marrocos

Milhares de palmeiras arderam devido a um incêndio, no domingo, no oásis de Ziz, o maior de Marrocos, localizado na província de Errachidia (sudeste), anunciaram esta segunda-feira fontes locais.

O ativista da Associação Ziz para o Desenvolvimento e Meio Ambiente, Mohamed Rahmaui, disse que a Proteção Civil e o Exército conseguiram nas últimas horas controlar o incêndio, que terá destruído pelo menos cinco mil palmeiras, 15% da superfície do oásis, numa área de cerca de 76 quilómetros de comprimento e 500 metros de largura.

Rahmaui acrescentou que, além da intervenção no terreno com o apoio dos agricultores, as autoridades utilizaram dois aviões de combate a incêndios do tipo Canadair para apagar o incêndio.

O ativista lamentou que todas as árvores destruídas estivessem no estágio de maior produtividade e explicou que, para consertar os danos causados, será necessário substituí-las por outras palmeiras e esperar até 10 anos para recuperar o mesmo nível de produção.

Rahmaui lembrou que este foi o quinto incêndio declarado nos últimos 10 dias neste oásis, localizado 38 quilómetros ao sul de Errachidia, acrescentando que os anteriores foram rapidamente controlados pelos camponeses e pelas autoridades.

Apesar dos extensos danos materiais, nenhum dos cinco incêndios causou vítimas.

Marrocos registou nos últimos dias uma onda de calor em quase todo o país, com temperaturas recordes superiores a 49 graus em várias cidades, o que provocou incêndios em algumas regiões, como na semana passada numa floresta perto da cidade de Chauen, no norte do país, que destruiu cerca de 1.000 hectares.