Sismo no Haiti. População desesperada com escassez de alimentos e água

Haiti foi abalado por um sismo de magnitude 7,2 na escala de Richter há mais de uma semana. A principal preocupação de quem sobreviveu é o acesso à água e comida.

Segundo a UNICEF, há mais de meio milhão de crianças em risco, na sequência do sismo que matou mais de 2.200 pessoas. Os dados mais recentes dão conta de 344 desaparecidos e 12.268 feridos.

Com o desespero frente à escassez de bens essenciais, como alimentos e água, haitianos começam a roubar camiões de ajuda humanitária.

Ao mesmo tempo, têm surgido algumas doações privadas de alimentos e roupas para os mais necessitados. No último domingo, os líderes locais recolheram quase 800 kits de ajuda.

Com a destruição e danos particularmente graves nas zonas rurais remotas, as autoridades haitianas estão agora a concentrar-se na entrega de ajuda humanitária por via aérea, através de um helicóptero das Nações Unidas e oito aviões fornecidos pelos militares norte-americanos.

