Número de mortos no terramoto no Haiti sobe para 2.207

O terramoto que no dia 14 atingiu o Haiti provocou pelo menos 2.207 mortes, segundo os mais recentes números divulgados pelas autoridades, que indicam haver 344 desaparecidos e 12.268 feridos.

A contagem anterior dava conta de 2.180 mortos. Uma semana após a catástrofe, as operações de busca continuam nos escombros, mas a possibilidade de encontrar sobreviventes está a diminuir a cada hora.

Quase 600.000 pessoas foram diretamente afetadas pelo terramoto de 7,2 de magnitude e necessitam de ajuda humanitária urgente, de acordo com as autoridades haitianas.

Com a destruição e danos particularmente graves nas zonas rurais remotas, as autoridades haitianas estão agora a concentrar-se na entrega de ajuda humanitária por via aérea, através de um helicóptero das Nações Unidas e oito aviões fornecidos pelos militares norte-americanos.

