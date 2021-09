"Presidente tem testado cada vez mais os limites da democracia brasileira"

O Presidente brasileiro "tem testado os limites da democracia brasileira", afirmou esta terça-feira Giuliana Miranda, jornalista colaboradora em Portugal da Folha de S. Paulo e comentadora da SIC.

Num discurso no âmbito do Dia da Independência do Brasil, Jair Bolsonaro voltou a desafiar a Justiça brasileira ao afirmar que "não mais cumprirá" decisões do juiz do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes e acrescentou que "nunca será preso".

"É mais um passo do Presidente para ver até onde as instituições resistem a este tipo de discurso. São afirmações muito graves", apontou Giuliana Miranda.

O que para Bolsonaro foi uma demonstração de força e poder, ao ver milhões de apoiantes a apoia-lo publicamente nas principais ruas do Brasil numa manifestação convocada pelo próprio, para a comentadora da SIC foi também um sinal de isolamento. Nenhum governador ou chefe de poder compareceu ao lado do Presidente nas cerimónias de hoje, explicou a jornalista.

O Brasil enfrenta uma situação muito difícil, referiu Giuliana Miranda, com quase 15 milhões de pessoas desempregadas, insegurança alimentar e a má gestão da pandemia. "Quase metade dos brasileiros têm dificuldade em garantir refeições. Cenas que achavam que estavam no passado...há pessoas a procurar comida no lixo", disse.

Apesar das constantes ameaças nas manifestações pró-Governo, não houve qualquer tipo de confronto. "Há algo positivo: a violência que se esperava não se concretizou", sublinhou a comentadora da SIC, lembrando que o grupo de apoiantes de Bolsonaro é heterogéneo - desde pessoas contra o PT até forças militarizadas.

O Presidente brasileiro tem vindo a perder o apoio de vários grupos, nomeadamente, do grupo de empresários que aos poucos vão desistindo do projeto de reeleição depois de verem o PIB brasileiro em queda contínua.