Polícia marroquina desmantela célula terrorista leal ao Daesh

A polícia marroquina desmantelou esta terça-feira uma célula terrorista de três pessoas, suspeitas de recrutar seguidores para o grupo extremista Daesh, de exaltar os atos dos 'jihadistas' no Afeganistão e de planear atos terroristas em Marrocos.

O Departamento Central de Investigação Judicial (unidade antiterrorista) afirmou, num comunicado, que os três integrantes da célula - de 21, 27 e 37 anos e nacionalidade marroquina - realizavam a sua atividade na cidade de Errachidía, sudeste do país.

A operação, realizada pelos efetivos da Direcção-Geral de Vigilância do Território (serviço de informação interna), permitiu a detenção do líder da célula que, segundo as investigações, recrutou e doutrinou seguidores e utilizou um armazém como lugar de oração, depois de ter proibido os seguidores de orar nas mesquitas.

A nota precisa que os integrantes da célula escolheram uma personalidade que atua numa instituição pública como alvo iminente de um ato terrorista, mas não dá mais detalhes sobre sua identidade.

Durante as buscas realizadas nas residências dos suspeitos e num estabelecimento, as tropas marroquinas apreenderam equipamentos de informática, telemóveis, uniformes paramilitares, manuscritos elogiando o Daesh e cartazes do Daesh de Khorasan (ramo do Daesh no Afeganistão).

Os três suspeitos foram colocados sob cutódia policial para a investigação de possíveis ramificações da célula.

