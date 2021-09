As imagens impressionantes da erupção do vulcão na ilha de La Palma

O vulcão Cumbre Vieja, na ilha de La Palma, nas Canárias, entrou no domingo em erupção na zona de Las Manchas. Do local já foram retiradas mais de 5.000 pessoas e as autoridades avisam agora que a chegada ao mar da lava pode provocar explosões e a emissão de gases nocivos para a atmosfera.

Ativo continua também o alerta de incêndios florestais, para o qual estão mobilizados bombeiros e brigadas florestais de diferentes localidades, bem como a Unidade de Emergência Militar (UME), que acompanham a torrente e controlam o perímetro.

O comité científico do Pevolca continua a recomendar um raio de exclusão de dois quilómetros ao redor dos centros de emissão para minimizar o risco de impacto de piroclastos e a exposição a gases tóxicos.

Lembra também os cidadãos que não se devem aproximar dos fluxos de lava devido ao risco de ficarem expostos aos gases emitidos, a possíveis deslizamentos de terra e a altas temperaturas.

A temperatura da superfície da lava emitida chega a 1.113 graus Celsius e, por enquanto, está confirmada a formação de um cone principal. Estima-se que os gases vulcânicos emitidos possam atingir os 3.000 metros de altitude.

