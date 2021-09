Vulcão em erupção nas Canárias: oito portugueses identificados estão bem

Os portugueses na ilha de La Palma que necessitem de apoio devem contactar o Gabinete de Emergência Consular. Nas ilhas Canárias, a lava do vulcão Cumbre Vieja já destruiu pelo menos 100 casas e terrenos agrícolas em menos de 24 horas. Mais de cinco mil pessoas foram retiradas de casa.

Os oito cidadãos nacionais até agora identificados pela Secretaria de Estado das Comunidades estão bem.

Em entrevista à SIC Notícias, a secretária de Estado, Berta Nunes, explica que, caso haja necessidade, o Governo português está disponível para repatriar cidadãos nacionais “ou dar o apoio necessário”.

“[Os portugueses] estão na zona dos três municípios afetados pela erupção vulcânica, mas de momento não temos informação de que tenham sido retirados das suas habitações. (…) Vamos continuar atentos à situação.”

Os cidadãos que necessitarem de apoio deverão contactar o Gabinete de Emergência Consular.

CUMBRE VIEJA DE LA PALMA É UM DOS COMPLEXOS VULCÂNICOS MAIS ATIVOS DAS CANÁRIAS

O Cumbre Vieja de La Palma é um dos complexos vulcânicos mais ativos das ilhas Canárias, sendo o responsável por duas das três últimas erupções nas ilhas, o vulcão San Juan (1949) e o Teneguía (1971).

Desde o início da semana a ilha encontrava-se em alerta amarelo devido ao risco de erupção vulcânica na zona (nível 2 de 4).

Desde que há registos históricos - desde a conquista das Canárias no século XV - La Palma foi cenário de sete das 16 erupções vulcânicas registadas no arquipélago.

La Palma, com 85 mil habitantes, é uma das oito ilhas do arquipélago das Canárias. No seu ponto mais próximo com África dista 100 quilómetros de Marrocos. A ilha espanhola encontra-se a 460 quilómetros da ilha portuguesa da Madeira e 1.428 quilómetros da ilha do Sal (Cabo Verde).

A anterior erupção em La Palma ocorreu em 1971, em Teneguía, no sul da ilha, e durou 24 dias.

