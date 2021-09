A princesa Beatrice, neta da Rainha Isabel II, foi mãe pela primeira. A menina, bisneta da Rainha de Inglaterra, nasceu no dia 18 de setembro com pouco menos de três quilos, no Chelsea and Westminster Hospital, em Londres.

O anúncio do nascimento do mais recente membro da família real britânica foi feito esta segunda-feira pelo Palácio de Buckingham. Mãe e filha estão bem de saúde.

O nome da menina ainda não foi revelado. É o 12.º bisneto de Isabel II e 11.ª na linha de sucessão ao trono.

Nas redes sociais, a princesa Beatrice agradeceu aos profissionais de saúde que a acompanharam e afirmou-se “encantada” por poder partilhar a notícia do nascimento da sua filha.

