Assembleia Geral da ONU: talibã, tratamentos polémicos e ministro infetado

O secretário-geral da ONU, António Guterres, recebeu esta quarta-feira um pedido especial: em representação do Afeganistão, os talibã nomearam um embaixador para intervir na Assembleia Geral da ONU que decorre em Nova Iorque, EUA.

Na carta, os talibã não reconhecem os diplomatas de Cabul ainda em serviço e pedem ao secretário-geral da ONU para discursar na Assembleia Geral.

A resposta será dada oficialmente por um comité diplomático, mas não deve ser conhecida antes do final desta reunião magna na próxima semana.

O sim da ONU representaria um passo importante no reconhecimento internacional do novo regime de Cabul e a certeza de um diálogo já defendido pelo Qatar, o país que mediou o acordo de paz entre os talibã e os Estados Unidos.

"Ressaltamos a importância da continuidade do apoio da comunidade internacional ao Afeganistão nesta fase crítica e da separação da ajuda humanitária das disputas políticas, e também a necessidade de continuar o diálogo com o Talibã, pois um boicote só leva à polarização e a reações, enquanto o diálogo pode trazer resultados positivos", referiu o emir do Qatar, Tamim bin Hamad al Thani.