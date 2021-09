Lava do vulcão Cumbre Vieja está próxima de atingir o oceano Atlântico

A lava do vulcão Cumbre Vieja, que entrou em erupção no domingo, em La Palma, nas ilhas Canárias, já está muito próxima de atingir o oceano Atlântico.

Há o receio de que, quando se der o contacto com a água, possam ser emitidos ainda mais gases tóxicos.

O repórter da SIC no local, Hugo Alcântara, diz que os últimos dias têm sido de "sobressalto e muita incerteza" para os habitantes da ilha espanhola.

A lava atinge uma velocidade de 120 metros por hora e, apesar de já estar próxima, vai atingir o mar um pouco mais tarde do que o previsto.

Erupção do Cumbre Vieja pode durar até 84 dias

A erupção vulcânica do Cumbre Vieja pode durar entre 24 e 84 dias, com uma média geométrica de cerca de 55 dias, segundo cálculos do Instituto Vulcanológico das Ilhas Canárias (Involcan).

O instituto explicou, através das redes sociais, que a duração da erupção é uma das perguntas que os especialistas fazem frequentemente e, embora não seja fácil de responder, pode ser calculada utilizando os dados conhecidos sobre a duração das erupções históricas que ocorreram na ilha de La Palma.

De acordo com esses dados, a última erupção vulcânica na ilha, a de Teneguía em 1971, durou 24 dias; a de San Juan em 1949, 47 dias e a de Charco em 1712, 56 dias.

A erupção do vulcão San Antonio, datada entre 1667 e 1678, durou 66 dias; a do Tigalate em 1646 durou 82 dias e a de Tehuya em 1585, 84 dias.

Para o vulcão Tacande, que entrou em erupção entre 1430 e 1440, não há dados sobre quanto tempo durou este processo.

Com estes dados, Involcan calcula que a erupção atual, que começou no domingo 19 de setembro, poderia durar uma média de 55 dias, com um máximo de 84 dias e um mínimo de 24.

O Invocan também informou que, segundo as suas medições, a erupção vulcânica em La Palma emitiu diariamente entre 6.140 e 11.500 toneladas de dióxido de enxofre (SO2) para a atmosfera.

