O grande perigo das cinzas do vulcão de La Palma

A vulcanóloga Teresa Ferreira entende que o maior perigo para as populações é, neste momento, o cada vez maior alcance das cinzas e dos gases tóxicos expelidos pelo vulcão Cumbre Vieja em La Palma.

A investigadora do Instituto de Vulcanologia e Avaliação de Riscos da Universidade dos Açores explica que a coroa do vulcão pode colapsar sem provocar consequências mais graves do que as que já foram registadas na ilha.

A atividade vulcânica intensificou-se desde ontem.

A equipa de enviados da SIC explica que esta sexta-feira duas novas bocas se abriram e uniram-se numa única fissura, que emitiu "muita lava".

"A atividade explosiva está no nível extremo" (...) "O vulcão está completamente furioso", acrescenta o jornalista Hugo Alcântara, em direto de La Palma.

Nesta altura o aeroporto de La Palma está inoperacional por acumulação de cinzas.

