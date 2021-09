Com uma margem mínima, os sociais-democratas do SPD venceram este domingo as eleições gerais na Alemanha. Terão agora de encontrar dois parceiros de coligação para formar Governo.

Nas mais renhidas eleições dos últimos anos foi preciso esperar uma noite inteira para que o candidato do SPD pudesse cantar vitoria.

Com uma margem mínima, o partido do atual vice-chanceler e ministro das Finanças venceu as eleições gerais. Conquistou 25,7% dos votos e ficou a menos de 2 pontos percentuais dos rivais da CDU.

O partido de Angela Merkel registou o pior resultado em mais de 70 anos, mas ainda não atirou a toalha ao chão.

Atrás do SPD e da CDU ficaram os Verdes e os liberais do FDP. Os dois partidos serão agora fundamentais para um Governo de coligação que já não deverá passar pela velha aliança entre os dois maiores partidos.

A confirmar-se será a primeira vez em décadas que um Governo alemão estará assente numa coligação entre 3 partidos. Até lá, a chancelaria continua entregue a Angela Merkel, pelo menos, até ao Natal.