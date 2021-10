O capitão Kirk, de "Star Trek", vai ao espaço na próxima semana

O ator William Shatner, que vestiu a personagem de Capitão Kirk em "Star Trek", vai ao espaço na próxima semana num voo da companhia espacial Blue Origin, do bilionário Jeff Bezos.

O canadiano, de 90 anos, será convidado de uma tripulação de quatro pessoas e o lançamento do foguetão acontecerá na próxima terça-feira, dia 12 de outubro.

“Há muito tempo que ouço falar do espaço. Estou a aproveitar a oportunidade para vê-lo com os meus próprios olhos. É um milagre”, disse William Shatner num comunicado divulgado pela Blue Origin.

Da tripulação fazem parte Chris Boshuizen, ex-engenheiro da NASA; Glen de Vries, cofundador da plataforma de pesquisa Medidata Solutions; e Audrey Powers, vice-presidente e engenheiro da Blue Origin.

A Blue Origin foi fundada no ano de 2000. Em julho, o magnata norte-americano Jeff Bezos realizou a primeira viagem espacial não-pilotada, a bordo do foguetão New Shepard.

Com o empresário, viajaram ainda a pessoa mais jovem e a mais idosa de sempre a ir ao espaço. O voo durou pouco mais de 10 minutos.

O aparelho ultrapassou os 100 quilómetros de altitude até atingir a chamada linha Kármán, que define o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior.