Corrida ao turismo espacial. Jeff Bezos junta-se à lista de missões privadas ao espaço

Jeff Bezos junta-se à lista de missões privadas ao espaço. No passado domingo, também multimilionário britânico Richard Branson deu o pontapé de saída no turismo espacial. Estamos perante uma nova Era de missões privadas ao espaço.

A exploração espacial deixou de ser um exclusivo dos países e transformou-se numa indústria mais acessível, com empresas privadas a lançarem-se na corrida.

Jeff Bezos, o fundador da Amazon, viajou esta terça-feira, mas o homem mais rico do mundo está longe de ser pioneiro nesta aventura.

A experiência de enviar pessoas comuns, que não astronautas ou cientistas para o espaço, não é nova. Aconteceu pela primeira vez em 2001. O primeiro passageiro privado foi o multimilionário Dennis Tito que pagou cerca de 25 milhões de euros para viajar até à Estação Espacial Internacional, à boleia dos russos.

Em 20 anos, outros sete milionários repetiram a aventura. As viagens, intermediadas por uma empresa norte-americana custaram entre 20 e 40 milhões de dólares.

No domingo passado, o multimilionário britânico Richard Branson deu o pontapé de saída no turismo espacial. Viajou pela primeira vez ao espaço a bordo de uma das naves da sua empresa, a Virgin Galactic. Branson diz que a viagem teve altos e baixos, falhas técnicas e acidentes ao longo do percurso, mas foi a experiência de uma vida. Quer agora lançar as viagens suborbitais comerciais já em 2022.

O CEO da Tesla Motors, Elon Musk, também já comprou um bilhete para viajar ao espaço a bordo de um dos foguetes da mesma companhia, mas para já, está ainda em fila de espera.

A próxima missão da SpaceX, com quatro tripulantes, já está marcada para o fim de setembro.

Uma consultora americana identificou 40 concorrentes no mercado do turismo espacial, que acredita que vai valer 1,7 mil milhões de dólares já em 2027.

