20 de julho de 2021, mais um dia histórico para a conquista do espaço

Esta terça-feira foi mais um dia histórico para a conquista do espaço. O magnata norte-americano Jeff Bezos realizou a primeira viagem espacial não-pilotada, a bordo do foguetão New Shepard. Com o empresário, viajaram ainda a pessoa mais jovem e a mais idosa de sempre a ir ao espaço. O voo durou pouco mais de 10 minutos.

14:12 em Lisboa. 52 anos depois da chegada do Homem à Lua, voltou a fazer-se História. A bordo do foguetão New Shepard, da empresa Blue Origin, o fundador da Amazon, Jeff Bezos, o irmão Mark Bezos e ainda a pessoa mais nova e a mais velha de sempre a ir ao espaço.

Dentro do New Shepard, a pressão sentida pela tripulação é 3 vezes superior à da gravidade da Terra.

O aparelho ultrapassou os 100 quilómetros de altitude até atingir a chamada linha Kármán, que define o limite entre a atmosfera terrestre e o espaço exterior. Só aí, a cápsula se separou do propulsor e durante 4 minutos sentiram a gravidade zero e puderam ter uma visão privilegiada sobre a Terra.

Aos 8 minutos de missão, abriram os 3 paraquedas e a tripulação iniciou a descida à Terra.

A cápsula pousou devagar no deserto do Texas criando uma "almofada de ar" que amorteceu o impacto.

10 minutos e 17 segundos de História no turismo espacial.

Conquista do espaço

Nesta corrida, Elon Musk é o multimilionário que vai à frente. Richard Branson entrou na semana passada e as comparações são inevitáveis.

Enquanto o voo de Branson se realizou numa espécie de avião comandada por 2 pilotos, Bezos viajou num foguetão não pilotado. Totalmente controlado por computador.

O dono da Amazon quis ainda destacar-se pela preocupação ambiental: propulsor e cápsula serão reutilizados noutras viagens e o motor é a hidrogénio reduzindo em grande parte as emissões de gases com efeito estufa. E só com esta preocupação é que a exploração espacial é viável a longo prazo. Até porque as ambições de Bezos para o espaço vão muito além do turismo.