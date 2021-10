Nobel da Física para trabalhos pioneiros nas previsões do aquecimento global

O prémio Nobel da Física foi hoje atribuído a Syukuro Manabe (Japão/EUA), Klaus Hasselmann (Alemanha) e Giorgio Parisi (Itália) "pelos contributos inovadores para a compreensão de sistemas físicos complexos”, anunciou o secretário-geral da Academia Nobel.

Temporada Nobel 2021

Este é o segundo dos Nobel a ser anunciado este ano, depois de ontem ter sido entregue o da Medicina.

Amanhã, quarta-feira, é entregue o Nobel da Química, na quinta-feira, dia 7 de outubro, será atribuído o Nobel da Literatura e na sexta-feira será conhecido o nome do novo Nobel da Paz.

O último anúncio será feito no dia 11 de outubro com o vencedor do Nobel da Economia.

Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte de sua fortuna a pessoas que trabalhem por "um mundo melhor".

O prémio consiste numa medalha, um diploma e dez milhões de coroas suecas (mais de 953.000 euros).