José Milhazes recorda as "investigações perigosas" feitas pelo Novaya Gazeta

Dmitry Muratov, atual diretor do jornal russo Novaya Gazeta, foi galardoado com o Prémio Nobel da Paz. José Milhazes, comentador SIC, recorda que o jornal sempre investigou temas sensíveis, como a corrupção no país.

Desde que o jornal foi fundado, em 1993, já foram assassinados seis jornalistas.

“[O jornal] dedicou-se sempre a investigações perigosas. Por exemplo, a violação dos direitos humanos na Chechénia - tanto por parte dos militares russos, como por parte dos separatistas chechenos -, a corrupção no país. Isto são temas bastante perigosos”, disse José Milhazes.

Muratov comentou o prémio e atribuiu-o a todos os jornalistas que compõem a equipa do jornal. Milhazes lembra que o Novaya Gazeta já perdeu seis dos seus elementos durante “a sua curta história”. “Até hoje nenhum dos mandantes desses crimes foram presos”, sublinha.