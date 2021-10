Nobel da Paz para jornalistas Maria Ressa e Dmitry Muratov pela defesa da liberdade de expressão

O prémio Nobel da Paz foi hoje atribuído aos jornalistas Maria Ressa (Filipinas) e Dmitry Muratov (Rússia) “pelos seus esforços em salvaguardar a liberdade de expressão, condição essencial para a democracia e para uma paz duradoura”.anunciou a Academia sueca.

Os últimos 10 laureados com o Nobel da Paz

1 / 10 Reuters Photographer 2 / 10 Denis Balibouse 3 / 10 TIAGO PETINGA 4 / 10 Norsk Telegrambyra AS 5 / 10 POOL New 6 / 10 Tobias Schwarz 7 / 10 REUTERS 8 / 10 JOHN MCCONNICO 9 / 10 Ashwini Bhatia / AP 10 / 10 Jonathan Ernst

Temporada Nobel 2021

Já foram entregues quatro dos Nobel deste ano

O último anúncio será feito no dia 11 de outubro com o vencedor do Nobel da Economia.

Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte de sua fortuna a pessoas que trabalhem por "um mundo melhor".

O prémio consiste numa medalha, um diploma e dez milhões de coroas suecas (cerca de 950.000 euros).