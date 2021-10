O prémio Nobel da Química foi hoje atribuído ao alemão Benjamin List e ao norte-americano David W.C. MacMillan, anunciou o secretário-geral da Academia Nobel, Goran Hansson.

Os dois cientistas desenvolveram uma nova ferramenta para a construção de moléculas que permite tornar a química "verde" e melhorar a investigação farmacêutica - através do "desenvolvimento da organocatálise assimétrica".

Os catalisadores - substâncias que controlam e aceleram reações químicas, mas não fazem parte do produto final - são ferramentas fundamentais para os químicos.

Há muito que os investigadores acreditam que existem apenas dois tipos de catalisadores disponíveis: metais e enzimas.

Mas Benjamin List e David MacMillan desenvolveram, em estudos independentes em 2000, um terceiro tipo de catálise - a organocatálise assimétrica, "área que se desenvolveu a uma velocidade incrível desde os anos 2000", explicou o júri do Nobel.

Esta terceira via usan "pequenas moléculas orgânicas" como a prolina. Ao contrário dos metais e enzimas, a prolina é uma ferramenta dos "sonhos" para os químicos: é uma molécula muito simples, barata e amiga do ambiente.

A ferramenta desenvolvida por estes cientistas é utilizada na investigação de novos produtos farmacêuticos e tornou possível uma química mais ecológica.

Temporada Nobel 2021

Este é o terceiro dos Nobel a ser anunciado este ano., depois de ontem ter sido entregue o da Física e na segunda-feira o da Medicina.

Amanhã, quinta-feira, é entregue o Nobel da Literatura e na sexta-feira será conhecido o nome do novo Nobel da Paz.

O último anúncio será feito no dia 11 de outubro com o vencedor do Nobel da Economia.

Os prémios Nobel nasceram da vontade do cientista e industrial sueco Alfred Nobel (1833-1896) em legar grande parte de sua fortuna a pessoas que trabalhem por "um mundo melhor".

O prémio consiste numa medalha, um diploma e dez milhões de coroas suecas (cerca de 950.000 euros).