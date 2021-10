Lula da Silva decide eventual candidatura presidencial no início de 2022

O ex-presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva disse que decidirá "no início do próximo ano" se disputará, ou não, as eleições presidenciais de outubro de 2022.

"Não estou a dizer que sou candidato porque vou tomar uma decisão sobre minha candidatura provavelmente no início do ano que vem", disse Lula, de 75 anos, à imprensa em Brasília, a um ano da realização do sufrágio.

"Eu ainda não decidi porque eu vou decidir no momento adequado. Eu vou conversar com todo mundo", acrescentou o histórico líder do Partido dos Trabalhadores (PT), após múltiplos encontros com várias lideranças políticas.

Anuladas as condenações da operação Lava Jato

O anúncio oficial da candidatura de Lula é aguardado desde que o político brasileiro viu anuladas as suas condenações no âmbito da operação Lava Jato, recuperou os direitos políticos e voltou a ser elegível.

"O próximo ano será um novo ano, um ano de eleições, e vamos lutar para reparar o nosso país", prometeu o ex-sindicalista, após ter criticado duramente o atual chefe de Estado, Jair Bolsonaro, a quem classificou de "totalmente incompetente".

"No dia das eleições, será preciso ter sabedoria suficiente para eleger alguém que respeite a democracia (...) e que não fale besteira o tempo todo. Ele (Bolsonaro) devia fechar a boca e governar", insistiu.

Defende a pluralidade de candidatos

Lula da Silva afirmou ainda que tem conversado "com todas as forças políticas" sobre 2022 e defendeu a pluralidade de candidatos nas eleições.

"Todos os partidos têm direito a ter candidato à Presidência da República, sem exceção. (...) Podem ter quantas vias quiser. Eu acho muito, muito, importante. Os partidos existem para isso, e não para serem cooperativas de deputados", disse.

Sondagens: Lula da Silva ganharia eleições à primeira volta

De acordo com uma sondagem divulgada no final do mês passado pela empresa Ipec, Luiz Inácio Lula da Silva ganharia as eleições presidenciais de 2022 na primeira volta.

A sondagem da Ipec está em linha com outra divulgada poucos dias antes pelo Instituto Datafolha, que também deu uma ampla vantagem ao líder do PT sobre o atual Presidente.

Por sua vez, Jair Bolsonaro também já deu a entender que poderá concorrer à reeleição, embora a sua popularidade esteja atualmente no seu pior nível desde que chegou ao poder, em janeiro de 2019.

Até ao momento, Bolsonaro ainda permanece sem partido político, após ter abandonado a formação política pela qual foi eleito: o Partido Social Liberal (PSL).

Na manhã desta sexta-feira, o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB) formalizou o convite ao chefe de Estado, para que se filie no partido, o que possibilitará a sua candidatura à reeleição.