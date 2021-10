Seca em Madagáscar: ONU alerta para catástrofe iminente

A seca devastadora está a assolar a ilha de Madagáscar, como consequência das alterações climáticas. Mais de um milhão de pessoas na região de Grand Sud precisam de ajuda do programa alimentar das Nações Unidas

Várias agências internacionais alertam para a catástrofe iminente.

A chuva tem sido cada vez mais rara e os padrões meteorológicos irregulares. As temperaturas na África Oriental estão a crescer o dobro do ritmo global.

Os ciclones já atingiram a região e estão a ficar mais intensos.

A antiga colónia francesa junta-se a outras regiões do mundo como o Sudão do Sul, Iémen ou Papua Nova Guiné que pouco contribuíram para as emissões de carbono. Também são os países que mais sofrem com o seu efeito.

O Presidente de Madagáscar, um dos mais pobres do mundo, reclama por justiça climática.

A UNICEF estima que meio milhão de crianças esteja a sofrer de malnutrição no sul de Madagáscar, com 110.000 na forma severa que as coloca em risco ou deixa marcas para toda a vida.

