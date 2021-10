Tiroteio em jogo de futebol americano faz quatro feridos nos EUA

Pelo menos quatro pessoas ficaram feridas durante um tiroteio num jogo de futebol americano, que estava a decorrer num liceu norte-americano. Uma das vítimas está em estado grave.

Um homem começou a disparar nas bancadas do estádio da cidade de Mobile, no estado do Alabama, na região sudeste do país. Em campo estavam a jogar duas equipas do secundário. A partida estava nos últimos minutos.

O público foi aconselhado a proteger-se, causando o pânico: os espetadores começaram a fugir para o campo e os jogadores deitaram-se no relvado.

A identidade do atirador e a motivação do ataque ainda não foram divulgadas.

Os tiroteios nos Estados Unidos têm sido cada vez mais frequentes. Na passada quarta-feira, três pessoas foram mortos numa troca de tiros numa estação de correios. Na semana anterior foram registados desacatos com armas de fogo numa escola do Texas.