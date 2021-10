José Maria Neves: novo Presidente de Cabo Verde

José Maria Neves, do Partido Africano da Independência de Cabo Verde é o novo Presidente do país. O candidato do centro-esquerda foi eleito à primeira volta, com uma maioria absoluta de 51,5% dos votos.

Cabo Verde foi às urnas no domingo para as eleições Presidenciais 2021 e os resultados ditaram a eleição de José Maria Neves, antigo primeiro-ministro. José Maria Neves foi dirigente do partido PAICV e militante há cerca de 40 anos, deputado nacional, presidente de Câmara e ministro.

Estas eleições tiveram uma abstenção de 51,7%, apesar dos sete candidatos que se candidataram à Presidência.

O Presidente eleito, que sucede a Jorge Carlos Fonseca, admitiu que " serei o presidente de todos os cabo-verdianos" e promete diálogo com todos.

O opositor Carlos Veiga, apoiado pelo Presidente cessante reconheceu a derrota e já felicitou José Maria Neves

Marcelo Rebelo de Sousa e António Costa já felicitaram o novo chefe de Estado. Numa nota no site oficial da Presidência, o chefe de Estado português está certo da "continuação das excelentes relações entre os dois países e os dois povos irmãos" e prometeu estar presente na cerimónia de tomada de posse.

António Costa recorreu à rede social Twitter para felicitar José Maria Neves, cuja eleição "é mais uma demonstração de estabilidade e força da democacia cabo-verdiana", afirma o primeiro-ministro.

