António Costa diz que Portugal está solidário com as vítimas do vulcão de La Palma

Em erupção há mais de mês e meio, o Cumbre Vieja não mostra sinais de abrandamento. Com a lava a avançar 300 metros a cada hora, cerca de dois mil edifícios ficaram enterrados na lava que já cobre mais de 900 hectares.

Desde que a erupção começou, a 19 de Setembro, mais de 7 mil pessoas tiveram de deixar tudo para trás. Na Cimeira Ibérica, António Costa manifestou a solidariedade de Portugal para com a população de La Palma.

Os terramotos com magnitude superior a 3,5 na escala de Richter têm-se repetido e o Departamento de Segurança Nacional espanhol alerta para o risco crescente da ocorrência de sismos maiores, de intensidade 5, que provocam danos leves.

Após a rutura do cone principal as emissões de dióxido de enxofre oscilam entre as 6.000 e 9.000 toneladas por dia, e estão a deixar os especialistas preocupados.