Polícia australiana divulga vídeo do momento em que Cleo Smith foi encontrada 

A polícia divulgou o vídeo do momento em que Cleo Smith, a criança que estava desaparecida há 18 dias na Austrália, foi encontrada com vida, na casa do alegado raptor, em Carnarvon.

No vídeo de 11 segundos, é possível ver a criança de 4 anos ao colo de um polícia, enquanto o detetive Cameron Blaine fala consigo.

"Cleo, o meu nome é Cameron, estás bem?", questiona o detetive sénior, que recebe como resposta um aceno da criança. "Vamos levar-te a ver os teus pais, pode ser?" Cleo acena novamente.

Cleo estava sozinha em casa quando uma equipa de polícias forçou a entrar, na madrugada de quarta-feira, numa casa a poucos minutos do sítio onde vivia com a família.

Foi encontrada num quarto "viva, bem e a sorrir", de acordo com a polícia, citada pela australiana ABC News.

Um homem de 36 anos foi detido, mas ainda não foi acusado de qualquer crime.

Polícia divulga também fotografia de Cleo no hospital

Divulgada pela Força Policial da Austrália Ocidental, a imagens mostra Cleo, a sorrir, numa cama do hospital onde está a ser observada.

Em declarações ao site australiano, o detetive Cameron Blaine confessou que este era "sem dúvida" um dos melhores momentos da carreira.

"Foi incrivelmente fantástico, vê-la ali sentada da maneira como estava (…) Perguntei-lhe como se chama. Um dos homens à minha frente pegou-lhe logo ao colo."

Foi só à terceira tentativa que a criança respondeu que se chamava Cleo. "E foi isso. Viramo-nos e saímos daquela casa. Não muito depois, entramos no carro e o polícia que estava comigo ligou aos pais da Cleo (…) Foi incrível fazer aquela chamada."

O desaparecimento de Cleo

Cleo desapareceu no dia 15 de outubro durante um fim de semana com os pais, num acampamento numa zona remota, junto ao mar.

O desaparecimento da criança desencadeou uma das maiores investigações policiais da história da Austrália Ocidental.

Mais de 100 polícias foram destacados para encontrar provas na zona onde a menina desapareceu, enquanto outros investigavam milhares de informações obtidas através de registos telefónicos, caixotes do lixo e apelos para a ajuda da população.

Uma nova informação recebida na terça-feira levou as autoridades à casa onde Cleo foi encontrada sozinha, num quarto.

