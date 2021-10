Cleo Smith está desaparecida há mais de uma semana e a polícia australiana está neste momento à procura de um veículo que poderá estar conectado ao desaparecimento da menina de 4 anos.

Duas testemunhas informaram a polícia da Austrália Ocidental da presença de um carro perto do acampamento onde Cleo Smith foi vista pela última vez. O carro foi visto numa interseção entre as 03:00 e as 03:30.

Cleo Smith desapareceu entre as 01:30 e as 06:00 do dia 16 de outubro. A polícia depara-se com uma investigação, considera das mais complexas, na Austrália Ocidental, no âmbito de casos de desaparecimento.

A polícia ainda não encontrou pistas concretas sobre o paradeiro da menina de 4 anos, que estava a acampar com a família numa zona remota quando desapareceu. A polícia já avançou com a ideia de que Cleo Smith possa ter sido raptada.

O detetive Rod Wilde revelou, numa conferência de imprensa, que o objetivo da polícia é "intercetar e interrogar o condutor, para estabelecer o que se passou e o que estava a fazer nessa zona".

As buscas perto do acampamento cessaram sem pistas sobre o paradeiro de Cleo Smith e a polícia entra numa corrida contra o tempo.

O comissário Chris Dawson prometeu que a polícia está a fazer os possíveis para recuperar a menina de 4 anos. A estratégia passa por analisar meticulosamente todos os veículos, todas as tecnologias, provas e testemunhas, numa investigação de larga escala.

