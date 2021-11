O sequestrador da menina australiana que esteve desaparecida já foi formalmente acusado de rapto. O homem vai continuar detido até nova audiência no próximo mês.

Cleo Smith está a recuperar do trauma junto da família. As autoridades divulgaram entretanto mais registos do momento em que a criança foi resgatada.

A primeira conversa da polícia com Cleo Smith no momento do resgate já tinha sido descrita pelos agentes, mas o registo é agora público

O momento emocionou os agentes envolvidos nas buscas e alguns dizem que nunca tinham visto tantos polícias a chorar.

A menina de quatro anos passou a primeira noite em casa depois do rapto e recebeu algumas visitas. Já foi vista na rua, mas a família manteve o silêncio.

O sequestrador

Quanto ao sequestrador, foi assistido no hospital antes de ir a tribunal porque se feriu na cadeia. Acabou formalmente acusado do rapto e vai continuar detido. Volta a tribunal a 6 de dezembro.

Terence Kelly, de 36 anos, é descrito por alguns vizinhos como um homem reservado. Há também relatos de que o raptor teria uma obsessão por bonecas e um quarto com brinquedos em casa. A polícia não confirma e avança poucas informações sobre a investigações e as pistas que levaram à detenção.

Cleo foi encontrada numa casa fechada mais de duas semanas depois de ter desaparecido do local onde acampava com a família. Estava presa a menos de 10 minutos de casa.