Rapto de Cleo Smith: criança contou à polícia que uma mulher a vestiu e penteou

As autoridades australianas estão à procura de uma mulher que terá sido cúmplice no alegado rapto de Cleo Smith, a criança de quatro anos que esteve desaparecida durante 18 dias. Esta misteriosa mulher terá ajudado a vestir e penteado o cabelo à menina.

Durante um delicado interrogatório, Cleo Smith terá contado à polícia que uma mulher a ajudou ajudou a cuidar dela durante o tempo em que esteve desaparecida. Os especialistas em casos de abuso infantil começaram as diligências na passada quinta-feira, num processo que deverá demorar várias semanas.

A criança de quatro anos foi encontrada na manhã da passada quarta-feira, depois de ter sido alegadamente retirada da tenda, durante a noite, onde passava férias em família. A criança foi encontrada numa casa que pertence a Terence Darrel Kelly, em Carnarvon, no zona oeste da Austrália.

O homem de 36 anos foi detido e acusado de rapto. As autoridades estão a investigar minuciosamente a habitação para encontrar provas da existência de uma suposta cúmplice.

Inicialmente a polícia tinha dito que não havia mais nenhum suspeito no rapto da criança de quatro anos, apresentando a teoria de que Terence Darrel Kelly atuou sozinho. No entanto, as autoridades regressaram à casa do principal suspeito para realizar novas buscas.

“O nosso foco esta semana é verificar se houve mais alguém envolvido. É por isso que ainda aqui estamos”, disse o detetive sargento Cameron Blaine, citado pelo Daily Mail.

A polícia pede a todas as pessoas que contactaram com o suspeito durante o período em que Cleo Smith esteve desaparecida para que informem as autoridades.