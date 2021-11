Caravana de migrantes no México afirma estar a ser perseguida e assediada

No México, milhares de pessoas continuam a ignorar o aviso das autoridades norte-americanas, de que não vão poder entrar no país, e prosseguem em caravana rumo à fronteira com os Estados Unidos.

Quando a caravana chegou à cidade de Chahuites, no estado de Oaxaca, os comerciantes fecharam as portas e ninguém conseguiu comprar comida. Acabaram por se instalar numa praça central para recuperar forças, depois de percorrerem 300 quilómetros desde Tapachula, perto da fronteira com a Guatemala.

A caravana deverá dirigir-se diretamente para a fronteira com os Estados Unidos, em vez de rumar à Cidade do México, como estava previsto, para solicitar asilo. A mudança nos planos foi anunciada pelo líder da caravana, que afirma que o grupo está a ser perseguido e assediado por funcionários do Governo mexicano.

As relações com as autoridades deterioraram-se depois de alguns migrantes se terem envolvido em confrontos com a Guarda Nacional mexicana, ferindo pelo menos dois guardas com gravidade.

