"I am Greta": o documentário que conta a história da jovem ativista pelo clima

O documentário sobre Greta Thunberg chega às salas de cinema portuguesas. A estreia acontece na mesma altura em que decorre a cimeira do clima.

O filme retrata o início da luta da jovem sueca. Mesmo numa altura menos mediática, o realizador Nathan Grossman começou a filmar a rapariga responsável pelo iniciou a greve escolar contra as alterações climáticas. O movimento estudantil começou a crescer e aumentou também a atenção sobre a adolescente que, em 2018, marcou presença na Cimeira do Clima.

O documentário “I am Greta” – “Eu sou a Greta”, em português - está retratada a faceta pessoal da jovem que completou 18 anos. Dá a conhecer as dificuldades próprias da adolescência e a forma como lida com o síndrome de Asperger.

Na sua carreira de ativista, Greta Thunberg já foi eleita “Personalidade do ano” pela revista Time, esteve na lista dos possíveis candidatos a Prémio Nobel da Paz mais que uma vez e foi distinguida, esta ano, com o Prémio Gulbenkian para a Humanidade.