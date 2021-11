Presidente do Conselho Europeu admite muro na fronteira da Polónia com a Bielorrússia

Dezenas de migrantes foram detidos na fronteira entre a Polónia e a Bielorrússia, depois de terem atravessado a vedação de arame farpado. São milhares os que continuam a tentar entrar na União Europeia.

Entretanto, depois de um encontro com o primeiro-ministro da Polónia, o Presidente do Conselho Europeu admite a possibilidade de financiar um muro na fronteira com a Bielorrússia.

Depois de nesta segunda-feira terem tentado derrubar a vedação de arame farpado e entrar na Polónia, dezenas de migrantes acabaram por ser detidos. As temperaturas noturnas caíram abaixo de zero e várias pessoas morreram.

O primeiro-ministro polaco acusa o Presidente da Bielorrússia de encorajar os migrantes a tentar entrar ilegalmente na fronteira.

O governo de Lukashenko, apoiado pela Rússia, nega ter originado a crise migratória e culpa a Europa e os Estados Unidos pela situação das pessoas presas na fronteira. Os ministros russo e bielorrusso dos negócios estrangeiros encontram-se esta quarta-feira para discutir a situação.

VEJA MAIS: