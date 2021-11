Vulcão Cumbre Vieja: imagens mostram choque térmico da lava ao chegar à água

Nas Canárias, a lava do vulcão Cumbre Vieja, em La Palma, voltou a alcançar as águas do Oceano Atlântico.

As imagens captadas perto da praia de Los Guirres, uma das ilhas do arquipélago espanhol das Canárias, mostram o choque térmico provocado pelo contacto da lava com a água.

Este contacto, a altas temperaturas, está a formar colunas de vapor que podem ser prejudiciais para a saúde. Por prevenção, todos os bairros nas zonas próximas foram evacuados.

Por outro lado, segundo as autoridades, verificou-se uma ligeira melhoria da qualidade do ar.

A emissão de dióxido de enxofre - associada à cinza vulcânica - permanece elevada, com valores entre 9.000 e 13.000 toneladas por dia, mas a sua evolução temporal "reflete uma tendência descendente".

Nas Canárias, regista-se um aumento da atividade sísmica. Só na quarta-feira foram registados mais de 30 tremores de terra.

O vulcão Cumbre Vieja iniciou a sua atividade em 19 de setembro.

Veja mais: