Vulcão Cumbre Vieja: moradores que perderam casas obrigados a pagar hipotecas

Na ilha de La Palma, os habitantes são obrigados a pagar hipotecas aos bancos pela destruição de casas provocada pelo vulcão Cumbre Vieja. O Governo espanhol tem prometido uma ajuda financeira e garante que as pessoas afetadas estão protegidas por uma moratória.

A erupção do vulcão Cumbre Vieja destruiu mais de 2.500 casas na ilha de La Palma. Com muitas hipotecas com seguros que não cobrem erupções vulcânicas, os habitantes de dizem que os bancos não estão a facilitar o processo.

O Governo espanhol veio esclarecer que os residentes afetados não têm de assumir qualquer encargo, nem fiscal, nem hipotecário graças a uma moratória de pelo menos seis meses.

Até ao momento, 500 pessoas foram realojadas em hoteis.

Na zona de exclusão do vulcão Cumbre Vieja, só podem circular militares, polícias e cientistas.

As autoridades estão preocupadas com a qualidade do ar que, em algumas zonas da ilha, se tornou quase irrespirável.

Os habitantes foram aconselhados a permanecer em casa, com as janelas fechadas e a saur apenas com proteção.

A erupção do vulcão Cumbre Vieja soma já seis semanas de duração.

PRIMEIRO-MINISTRO ESPANHOL ANUNCIA ISENÇÃO DE IMPOSTOS EM LA PALMA

Pedro Sánchez, primeiro-ministro espanhol, anunciou esta sexta-feira a isenção do IRS e no imposto sobre sociedades de todas as ajudas recebidas pelos cidadãos de La Palma pela destruição de casas e edifícios causada pelo vulcão.

Sánchez indicou que a isenção de impostos será aprovada no próximo Conselho de Ministros e anunciou que , para impulsionar o setor do turismo, 100% dos impostos ligados à utilização das infraestruturas de transporte aéreo na ilha serão subsidiados até 2022.

