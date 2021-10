Ao fim de 40 dias de erupção, nem um sinal de acalmia do vulcão Cumbre Vieja. Esta sexta-feira, houve já mais de cem sismos sentidos na ilha.

Um novo fluxo de lava arrasou casas, estradas e terrenos agrícolas. O único sinal positivo é a recuperação da atividade turística, agora voltada para a observação vulcânica.

Nesta altura, cresce também a preocupação com a qualidade do ar. As amostras recolhidas revelam um aumento das emissões de dióxido de enxofre.

