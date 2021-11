As fotos do dia: no meio de um nevão russo

A Rússia tem sido palco de um "espetáculo" de neve nos últimos dias. Sob um manto branco e com temperaturas negativas, há pessoas que não se negam a uma caminhada.

A conferência do clima está marcada para terminar esta sexta-feira, mas a falta de consenso sobre o texto final deverá prolongá-la pelo fim de semana. Um novo rascunho foi apresentado esta sexta-feira e suaviza as medidas sobre a eliminação do uso dos combustíveis fósseis.

O Grande Prémio da Comunidade Valenciana de Moto GP é a 18.ª e última prova da temporada e vai decorrer neste fim de semana. Os pilotos preparam-se para a competição em Valência.

Os trabalhadores da função pública manifestaram-se esta sexta-feira, provocando a paralisação de alguns setores. Saíram às ruas para exigir aumentos salariais, progressão nas carreiras e respostas por parte do Governo.