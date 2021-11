A história de uma jovem mãe retida na fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia

Um grupo de paraquedistas russos chegou à fronteira da Bielorrússia com a Polónia para exercícios conjuntos com as Forças Armadas bielorrussas. Ainda assim, Vladimir Putin garante que a Rússia não está envolvida na crise de migração nesta fronteira, onde milhares de pessoas estão retidas há vários dias, impedidas de avançar para a Polónia, e a enfrentar temperaturas negativas.

Umm Malak tem 26 anos e três filhas pequenas. Grávida de 38 semanas, a jovem iraquiana dispôs-se a atravessar rios e a passar a noite em florestas geladas, movida pela vontade de chegar à Alemanha e de dar às filhas oportunidades que não existem no Iraque.

Umm, o marido e as filhas foram presos e passaram vários dias em centros de detenção. Nas últimas semanas conseguiram atravessar a fronteira seis vezes, mas foram sempre levados de volta pelos guardas polacos.

Tentam, como milhares de migrantes, chegar à União Europeia (UE), mas estão impedidos de avançar ou recuar, sem água nem alimentos, e a enfrentar temperaturas negativas.

A jovem iraquiana diz que numa das tentativas de entrar na Polónia, as autoridades bielorrussas os ajudaram a cortar a vedação. Minsk está a ser acusada pela UE de usar os migrantes como arma de arremesso contra as sanções impostas pelos 27.

A Bielorrússia ameaça bloquear a passagem de gás natural para a União Europeia, algo que Putin já recusou, garantindo que a Rússia continuará a cumprir os compromissos assumidos. Em resposta às acusações do primeiro-ministro polaco, que acusou Moscovo de "orquestrar" esta crise de migração, o Presidente russo recusa qualquer tipo de envolvimento na situação.

Na última semana, o Governo conservador polaco mobilizou 20 mil soldados para proteger três dos 400 quilómetros de fronteira. A Polónia é um dos quatro países da União Europeia que se recusaram a aceitar cotas de migrantes.

Pelo menos oito migrantes já morreram nesta zona de fronteira devido ao frio. Este sábado foi encontrado o corpo de um rapaz sírio de 20 anos.

