Putin adverte Lukashenko contra possível encerramento de gás à Europa

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, advertiu este sábado o Presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, contra um possível encerramento do fornecimento de gás russo à Europa, referindo o impacto negativo da medida.

"Isso prejudicaria gravemente o setor energético da Europa e não ajudaria ao desenvolvimento das nossas relações com a Bielorrússia", disse o Presidente da Rússia numa entrevista divulgada hoje pela televisão estatal russa, citada pela agência Efe.

Esta quinta-feira Lukashenko ameaçou fechar a passagem do gás russo pelo gasoduto Yamal-Europa se Bruxelas adotar "sanções inaceitáveis" contra o seu regime.

Vários milhares de migrantes, com a intenção de entrar no espaço da União Europeia (UE), estão bloqueados há vários dias junto à fronteira da Bielorrússia com a Polónia.

Na sexta-feira, o porta-voz da Presidência russa (Kremlin), Dmitri Peskov assegurou que o fornecimento e gás russo à Europa vai continuar, apesar das ameaças da Bielorrússia de fechar as válvulas de um grande gasoduto que passa pelo seu território em caso de sanções europeias.

A Rússia "é e continuará a ser um país que cumpre todas as suas obrigações de fornecimento de gás aos consumidores europeus", declarou Dmitri Peskov.

Depois da ameaça de bloquear a passagem de gás natural para a União Europeia, a Bielorrússia diz-se pronta a responder com força a qualquer ataque, e enquanto a tensão diplomática se adensa, a vida de milhares de pessoas que continuam a tentar cruzar a fronteira para a Polónia mantém-se em suspenso, ao mesmo tempo que a Polónia decreta o Estado de Emergência na fronteira com o país de Lukashenko.

Na última semana, a Polónia mobilizou 20 mil soldados para proteger três dos 400 quilómetros de fronteira com a Bielorrússia.

É para essa pequena linha fronteiriça que têm convergido, desde meados de outubro, algumas centenas de migrantes que procuram entrar na União Europeia através da Polónia.

Serão agora perto de 4 mil, entre os quais centenas de crianças a quem as autoridades polacas têm recusado entrada e assistência humanitária.

A União Europeia responsabiliza a Bielorrússia pela situação, por facilitar o acesso à fronteira, e acusa o presidente Alexander Lukashenko de criar uma crise migratória para tentar atingir Bruxelas.

O Governo conservador polaco, pouco sensível ao problema dos refugiados, e um dos quatro países da União Europeia que se recusaram a aceitar cotas de migrantes, decretou o Estado de Emergência nesta linha de três quilómetros.

Por enquanto, a solidariedade de Bruxelas não ultrapassa o muro de arame farpado erguido na fronteira, nem chega a estas famílias concretas, com problemas cada vez maiores.

Esta sexta-feira, ativistas de Organizações Humanitárias polacas juntaram-se para sublinhar a gravidade da situação e exigir o fim do isolamento e do abandono a que foram votadas estas pessoas à porta da União Europeia.

Veja também: