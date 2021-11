Lukashenko "está a fazer um jogo arriscado" com a UE e com Moscovo

Lukashenko "está a fazer um jogo arrirscado" em duas frentes: com a Europa e com a Rússia, diz o comentador da SIC José Milhazes.

O especialista em assuntos do Leste Europeu não acredita numa solução a curto com prazo com a Bielorrússia.

Os ministros dos Negócios Estrangeiros aprovaram hoje uma alteração ao seu regime de sanções à Bielorrússia, alargando os critérios de listagem a cooperantes do regime, para responder à instrumentalização de migrantes e ataques híbridos de Minsk.

Os chefes da diplomacia europeia estão reunidos em Bruxelas para debater o que consideram ser um ataque híbrido inaceitável e querem um travão nos voos de migrantes do médio oriente para Minsk, de forma a garantir que estas pessoas não acabam nas fronteiras com a Polónia, Letónia e Lituânia onde falta também ajuda humanitária.

